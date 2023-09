IKEA 80 gadi: pirmā mēbele, kas iesaiņota un pārdota ikoniskajā iepakojumā

Šarmantais LÖVET kafijas galdiņš ar lapas formu pirmo reizi parādījās veikalu plauktos 1956. gadā, un IKEA dibinātājs Ingvars Kamprads to raksturoja kā “burvīgu, kompaktu mēbeli ar ultramodernu dizainu”. Galdiņa virsma bija darināta no džakarandas koksnes, un tā kājas bija pārklātas ar misiņu. Tomēr galdiņš izrādījās mazliet par lielu pārvadāšanai ar mazāka izmēra mašīnām: IKEA darbinieks, kuram bija jānogādā LÖVET fotostudijā, lai uzņemtu tā attēlu uzņēmuma katalogam, nevarēja to ielikt savā auto. Darbinieks nemeta plinti krūmos – viņš nozāģēja galdiņam kājas un vēlāk pielika tās atpakaļ. Viss pārējais jau ir vēsture.