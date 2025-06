Fotogrāfija “Napalma meitene” ir viena no tām dzīves sastingušajām ainām, kurās sāpes un šausmas ir skaudri sajūtamas, tikko mēs uz to pavēršam skatienu. Deviņus gadus vecās Kimas Pukas ādu gan tajā nelaimīgajā 1972. gada dienā napalms plosīja pa īstam, liekot viņai sāpēs un izmisumā bēgt no Dienvidvjetnamas gaisa spēku izraisītā trieciena. Tomēr stāsts, kas slēpjas aiz šīs fotogrāfijas, ir daudz plašāks.