Nils Sakss: tā nav nekāda joka lieta ietekmēt bērnu par to, ka viņš piedzimis nepareizā ķermenī

"Manuprāt, vecāku iebildes šoreiz ir ne tikai pamatotas, bet šī ir vieta, kurā būtu nepieciešams iejaukties iespējami aktīvi un nopietni. Jo šajā gadījumā nav diskusiju par to, vai bērniem kaut ko vajadzētu vai nevajadzētu zināt – par seksualitāti, ķermeni vai dažādību. Šeit ir diskusija, kā bērni tiek ietekmēti un veidoti. Un tā nav nekāda joka lieta ietekmēt bērnu idejai par to, ka viņš varētu būt piedzimis nepareizā ķermenī. Tādēļ, ka šīs idejas tālākajā realizācijā stāv ārkārtīgi nopietnas un neatgriezeniskas iejaukšanās šajā ķermenī - gan hormonālā, gan ķirurģiskā veidā. Pārmaiņas, kuras ne tikai rada psihiski traumētus jaunus cilvēkus ar izkropļotiem ķermeņiem un dzimumorgāniem, bet arī psihiski traumētus cilvēkus, kuriem šīs pārmaiņas nav devušas ārstu un aktīvistu solīto laimes izjūtu. Mēs to redzam no Eiropas valstu un ASV pieredzes, kur aizvien biežāk jaunieši vēršas tiesā pret ārstiem, kuri veikuši šādas pārmaiņas viņu ķermeņos nepilngadīgā vecumā. Mēs to redzam pētījumu datos, kas nav spējuši pierādīt jebkādus pozitīvus ieguvumus šādām dzimuma korekcijām. Tas ir iemesls, kādēļ pat valstis, kuras vēsturiski bijušas izteikti liberālas šajos jautājumos – piem., Zviedrija un Norvēģija –, ir apturējušas nepilngadīgo jauniešu pubertātes bloķēšanu. Tikmēr Latvijā, ierasti atpaliekot no pasaules tendencēm par aptuveni 10 gadiem, mēs mēģinām atvērt zaļo koridoru šai acīmredzami kaitīgajai, ētiski stipri apšaubāmajai un klaji pseidozinātniskajai medicīnas praksei.