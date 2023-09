Eiropas Parlamenta vēlēšanās Latvijai oficiāli apstiprināta vēl viena deputāta vieta

EP deputāti ir apstiprinājuši Eiropadomes lēmumu nākamajam pilnvaru termiņam palielināt deputātu vietu skaitu Eiropas Parlamentā no 705 uz 720.

EP piekrita leģislatīvajam lēmumam, 515 deputātiem balsojot par, 74 deputātiem - pret un 44 deputātiem atturoties. 2024.gada vēlēšanas no 6.jūnija līdz 9.jūnijam norisināsies, ņemot vērā jauno vietu skaitu EP.

EP ziņotāji Lorants Vince no Rumānijas un Sandro Gozi no Francijas pauda nožēlu, ka Eiropadome nekavējoties neinformēja EP par nodomu atkāpties no sākotnējā priekšlikuma gan attiecībā uz kopējo deputātu skaitu, gan attiecībā uz noteikumiem par Eiropas mēroga vēlēšanu apgabalu.