Infografika ⟩ Pēc Siliņas valdības apstiprināšanas plašas pārmaiņas gaidāmas arī Saeimā

Saeimā arī varētu atgriezīsies visi tie "Apvienotā saraksta" (AS) un Nacionālās apvienības (NA) deputāti, kuri savus mandātus pašlaik nolikuši uz ministra amata pildīšanas laiku aizejošajā valdībā. Uz Saeimu "atpakaļ nākot" zemkopības ministram Didzim Šmitam (AS), vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Mārim Sprindžukam (AS) un iekšlietu ministram Mārim Kučinskim (AS), parlamentāriešu amatu nāksies atstāt Ievai Brantei (AS), Andrejam Svilānam (AS) un Edgaram Putram (AS).