Lietuvas uzņēmums iesaistīts lidmašīnu detaļu piegādē Krievijai, apgalvo mediji

Analizējot Krievijas muitas datus, "Važnije istorii" noskaidroja, ka no 2022.gada martam līdz šā gada martam Krievija importējusi oriģinālās "Boeing" un "Airbus" detaļas vismaz 18 miljardu rubļu (154 miljoni eiro pēc ECB kursa 2022.gada 1.martā, kad rubļa nestabilitātes dēļ banka pārtrauca publicēt rubļa kursu). Lielākā daļa detaļu Krievijā ievestas caur Apvienotajiem Arābu Emirātiem, Ķīnas un Turcijas, bet daļu no detaļām Krievijai pārdevusi arī Lietuvas "Right Direction Aero".