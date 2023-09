TIEŠRAIDE ⟩ Pēc pārtraukuma turpinās Saeimas sēde par Siliņas valdības apstiprināšanu

Viņš prognozēja, ka ar knapu Saeimas vairākumu šodien tiks apstiprināts jauns Ministru kabinets. Taču pamati jaunajai koalīcijai esot stiķēti jau kopš maija sākuma, teica Dzintars, norādot, ka no sākuma tas tika slēpts, vēlāk noliegts, bet finiša taisnē NA līdera ieskatā atklātības ir bijis pārāk daudz.

Pēc politiķa vārdiem, NA neļāva Latviju pārpludināt ar lēto darbaspēku no trešajām valstīm, neļāva stiprināt krievu valodas ietekmi un piespieda palielināt atbalstu ģimenēm ar bērniem. "Mums var piekrist vai nepiekrist, bet mums ir vērtības, ko nemainām īslaicīga izdevīguma vārdā", apgalvoja NA līderis.

Viņš atzīmēja, ka ir lepns par saviem kolēģiem no NA un "Apvienotā saraksta" (AS), kas pārliecības vārdā piedzīvošot individuāli lielus zaudējumus, bet, neskatoties uz tiem, ir pārliecinoši parādījuši, ka principi, pašcieņa un cieņa pret vēlētājiem ir vairāk vērta.

"Apvienotais saraksts" (AS), paliekot ārpus valdošās koalīcijas, parādīs, "ko nozīmē opozīcijas darbs", debatēs pirms balsojuma par Ministru prezidenta amata kandidātes Evikas Siliņas (JV) topošās valdības apstiprināšanas solījās AS Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Edgars Tavars.

AS esot ļoti rūpīgi izvērtējis, no kādām pozīcijām var labāk un efektīvāk panākt to, ko partiju apvienība ir vēlētājiem solījusi. Pēc Tavara vārdiem, sarunas, kas bija par iepriekšējās koalīcijas saglabāšanu vai paplašināšanu, esot bijušas "pilnīgas un absolūtas pupu mizas". Viņa ieskatā, ''Jaunā vienotība'' (JV) veido vāju valsts drošību un arī vairākas ministrijas vājinošu valdību.