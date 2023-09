Ar ES fondu līdzekļiem atbalstīs novecojušu apkures iekārtu nomaiņu

Aptuveni 1200 mājsaimniecības Latvijas pilsētās varēs saņemt līdzfinansējumu 50-95 % apmērā no projekta izmaksām dzīvojamo māju apkurē izmantoto sadedzināšanas iekārtu aizstāšanai. Tas ļaus uzlabot individuālo siltumapgādes sistēmu efektivitāti un ieviest tehnoloģijas, kas būtiski samazina gaisa piesārņojumu, t.sk. pieslēdzot dzīvojamās mājas efektīvām centralizētajām siltumapgādes sistēmām.

Jāveicina gaisa piesārņojuma samazināšanās

Ar investīciju programmu līdz 2025. gada beigām veicinās apkures iekārtu radīto emisiju, piemēram, PM2,5 daļiņu emisiju (smalkās daļiņas), samazinājumu par vismaz 50 tonnām gadā. Smalkās daļiņas veidojas atkarībā no izmantotā kurināmā un apkures katla, jo īpaši to apjoms ir saistīts ar katla vecumu. Atsaucoties uz 2020. gada Centrālās statistikas pārvaldes datiem, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) akcentē, ka Latvijā ir salīdzinoši liels veco apkures iekārtu īpatsvars. Saskaņā ar 2019. gada Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) vides raksturlielumu pārskatu par 2019. gadu, viena no svarīgākajām Latvijas problēmām ir pastāvīgs gaisa piesārņojums ar smalkajām daļiņām, un gandrīz 90 % Latvijas iedzīvotāju ir pakļauti daļiņu PM2,5 iedarbībai līmenī, kas ir augstāks par Pasaules Veselības organizācijas vadlīnijās noteikto vērtību 10 µg/m3.