Kalifornija apsūdz naftas gigantus maldināšanā par fosilā kurināmā it kā mazajiem riskiem

Civilprasība tika iesniegta Sanfrancisko tiesā pret "Exxon Mobil", "Shell", BP, "ConocoPhillips" un "Chevron". Atbildētājs šajā lietā ir arī nozares grupa "American Petroleum Institute", raksta avīze "The New York Times".

Uzņēmumi un to sabiedrotie "apzināti mazināja fosilā kurināmā radītos riskus sabiedrībai, lai gan viņi saprata, ka viņu produkti var izraisīt ievērojamu globālo sasilšanu" jau pagājušā gadsimta 50.gados, apgalvots prasībā.

"Naftas un gāzes uzņēmumu vadītāji gadu desmitiem ir zinājuši, ka paļaušanās uz fosilo kurināmo izraisīs šīs katastrofālās sekas, taču viņi šo informāciju slēpa no sabiedrības un politikas veidotājiem, aktīvi izplatot dezinformāciju par šo tēmu," teikts 135 lappušu biezajā sūdzībā, kā raksta "The New York Times".