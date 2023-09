Polijā pie Krievijas robežas sākas militārās mācības ar HIMARS un „Abrams” tankiem

Mācībās „tiks demonstrētas dažādu veidu karaspēka un tehnikas iespējas, kā arī to kopīgā darbība mūsdienu kaujas laukā”. Tajās piedalīsies aptuveni 1000 karavīru. Manevrus varēs vērot ikviens interesents. Papildus amerikāņu tankiem Polijas Nacionālās aizsardzības ministrija demonstrēs arī korejiešu tankus „K2”. Kopumā mācībās piedalīsies 70 militārās tehnikas vienības, tostarp pašgājējas pretgaisa aizsardzības sistēmas „HIBNERYT”, pretraķešu sistēmas „POPRAD”, haubices „KRAB” un „K9”, riteņu bruņutransportieri „ROSOMAK”, kājnieku kaujas mašīnas „BORSUK”, tālās izlūkošanas mašīnas „ŻMIJA” un bezpilota lidaparāti „FlyEye”.

Aizsardzības ministrija uzsvēra, ka šī ir pirmā reize, kad skatītāji redzēs jaunāko bruņojumu kaujas laikā. Mācību viesi varēs aprunāties ar karavīriem, uzzināt, kā darbojas viņu izmantotais ekipējums, šaut animētā šautuvē, pielaikot militārās formas tērpus un nobaudīt ēdienus no lauka virtuves. Militārās iesaukšanas biroju un militāro vienību pārstāvji interesentiem pastāstīs, kā iestāties Polijas armijā. Mācības noslēgsies ar militāro vienību parādi.

Pēc Krievijas kara sākuma Ukrainā Polija paziņoja par nodomu divkāršot bruņotos spēkus līdz 300 000 vīru. Līdz 2023. gadam valsts aizsardzībai tērēs 4% no IKP. Lai kļūtu par lielākās tanku armijas īpašnieci Eiropā, varas iestādes ir pasūtījušas 1000 „K2” tankus no Dienvidkorejas un 250 jaunākos „M1A2 Abrams” no ASV. Polijā atradīsies arī NATO „loģistikas bāze”, kurā tiks glabāti „tūkstošiem vienību” alianses militārā aprīkojuma.