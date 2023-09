Noskaties ⟩ Žoga būvēšana ieilgst; tempu kāpināšana izmaksās ap 3 miljoniem

Turklāt, no jauna pieaugot migrācijas riskiem, nolemts mainīt prioritāri izbūvējamos objektus, darbu augšgalā paceļot žogu.

Kādā no gaisa uzņemtā kadrā uzskatāmi redzams, cik lielā grupā Baltkrievijas pusē sapulcējušies cilvēki, lai nelegāli mēģinātu šķērsot Latvijas robežu. Pēdējā laikā tās ne reti ir grupas ar piecdesmit un vairāk cilvēkiem. Un ne visi tiek apturēti pie robežas – par to liecina arī spraigie notikumi piektdien Aglonā, kur tika aizturēta grupa ar 21 Latvijā nelegāli ieceļojušu cilvēku, galvenokārt – no Indijas.