Tiešraide ⟩ Saeimas spīkera vēlēšanas: arī otrā kārta noslēdzas bez rezultāta. ZZS apsver Kūtra vietā virzīt Mieriņu

Tālāk deputāti devās balsot. Balsojums par Saeimas priekšsēdētāju notiek ar vēlēšanu zīmēm. Pirmajā balsošanas kārtā nevienu no izvirzītajiem kandidātiem Saeimai neizdevās ievēlēt.

Kā ziņots, pret Kūtri vērsta plaša kritika saistībā ar viņa publiskajiem izteikumiem par piemēra ņemšanu no dažādiem, tostarp apsūdzētiem, oligarhiem.

Deputāta mandāts atjaunots Raimondam Čudaram (JV), Ilzei Indriksonei (NA), Mārim Kučinskim (AS), Inārai Mūrniecei (NA), Naurim Puntulim (NA), Mārim Sprindžukam (AS), Didzim Šmitam (AS) un Jānim Vitenbergam (NA), kuri bija nolikuši deputāta mandātu uz laiku, kamēr ieņēma ministru amatus iepriekšējā valdībā.