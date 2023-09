Nesaslimt rudenī, vai iespējamā misija?

Kāds teiks: “Kas der visam, tas neder nekam?” Protams, Epsorīns nav zāles, un nopietnu veselības traucējumu gadījumā ir jādodas pie ārsta! Epsorīns būs jums labs palīgs konkrētajos uzskaitītajos gadījumos, jo katra no uzskaitītajām iedarbībām ir zinātniski pierādīta un reģistrēta kā ES atzīta veselīguma norāde.

Epsorīna efektivitāti un augsto kvalitāti apliecina arī daudzas pozitīvās klientu atsauksmes, kas sakrājušās 10 gadu laikā, kopš preparāts ir nopērkams Latvijā. Pozitīvas atsauksmes par produktu snieguši un to lieto arī daudzi ārsti un pat dziednieki, kā arī tādas slavenības kā aktrises Olga Dreģe, Mirdza Martinsone. Ar lieliskām atsauksmēm to regulāri lieto aktieri Mārtiņš Vilsons un Imants Strads. Labus rezultātus atzinuši komponists Juris Kulakovs, aktieris Jānis Paukšetllo un rakstnieks Māris Bērziņš. Bet pats labākais rādītājs, ka Epsorīnu savas veselības uzturēšanai ir izvēlējies pat viens no Latvijas vadošajiem imunologiem Dr. Lauris Līcītis, kurš par savu pieredzi ar Epsorīnu ir ierakstījis arī vairākas video intervijas.