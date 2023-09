NATO valstis netālu no Krievijas robežām izvietos gandrīz 250 piektās paaudzes iznīcinātājus

Trešdien, 27. septembrī, Čehijas premjerministrs Petrs Fiala (Petr Fiala) paziņoja par lēmumu iegādāties no ASV 24 šādas lidmašīnas. Šim nolūkam plānots iztērēt aptuveni 150 miljardus kronu (6,5 miljardus ASV dolāru). Pirmos F-35 Čehija saņems 2029. gadā. Tajā pašā laikā Čehijas piloti sāks ar šīm lidmašīnām trenēties ASV. Iznīcinātāji Čehijai tiks piegādāti vairākās kārtās no 2031. līdz 2035. gadam.

Fiala precizēja, ka lēmums par iegādi tika pieņemts, “pamatojoties uz armijas ieteikumu”. “Valdība uzskata, ka viens no tās galvenajiem pienākumiem ir nodrošināt mūsu pilsoņu un mūsu valsts drošību kopumā. Un to vislabāk varam izdarīt, modernizējot mūsu armiju un nodrošinot to ar visu, kas tai patiešām nepieciešams,” sacīja premjerministrs.