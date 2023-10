Privātīpašums attīsta saimniecisku domāšanu

Tādēļ starptautiskos uzņēmumos ar aizdomām raugās uz darbiniekiem, kuri pārāk ilgi strādā vienā darba vietā vai nemaina amatus. Arī ilgstoša piesaiste vienai vietai netiek uzskatīta par vēlamu, tādēļ darbinieki tiek rotēti no vienas pilsētas uz otru vai pat uz citām valstīm. Pat filmās nereti tiek propagandēta karjeras nostādīšana virs ģimenes interesēm, neraugoties uz to, ko cilvēks pats par to domā. Būtībā viņam tiek radīta sajūta, ka viņš pats pieņēmis lēmumu, lai gan patiesībā pie tā noveduši ārēji apstākļi,» skaidro filozofe. Tas gan nenozīmē, ka brīva sekošana darba iespējām ir sliktāka par spītīgu pieķeršanos savam īpašumam, kuru paliek par grūtu uzturēt, jo neizdodas pienācīgi nopelnīt. Svarīgi, lai lēmums būtu paša pieņemts un atbilstu patiesajām vēlmēm.