Oktobra beigās atkal grozīsim pulksteņus: Eiropas Savienībā aizvien nav vienota redzējuma par laika maiņas atcelšanu

Līdz ar to 2023. gada 29. oktobrī plkst. 04:00 (naktī no sestdienas uz svētdienu) Latvijā notiks pāreja atpakaļ no vasaras laika, pulksteņa rādītājus pagriežot par vienu stundu atpakaļ. Pāreja uz vasaras laiku atkal notiks 2024. gada 31. martā.