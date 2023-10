ASV un ES meklē juridisku pamatu, lai nodotu Ukrainai Krievijas aktīvus 300 miljardu dolāru vērtībā

"Manuprāt, ja tu kaut ko salauzi, tad tu maksā. Un, ja krievi salauza, viņiem par to ir jāmaksā. Un viens no veidiem, kā to izdarīt, ir tieši šie aktīvi. Mums ir jāpārliecinās, ka tam ir juridisks pamats. Kā jau minēju, tā kā lielākā daļa šo aktīvu atrodas Eiropā, arī eiropiešiem ir jābūt pārliecinātiem, ka tam ir juridisks pamats," pavēstīja Blinkens, norādot, ka runa ir par 300 miljardiem ASV dolāru.