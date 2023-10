Latvijas un Igaunijas spēka struktūrām piegādās militāros transportlīdzekļus teju 700 miljonu eiro apmērā

Erko Sepri norādīja, ka šis ir ļoti vērienīgs un apjomīgs projekts, kur uzsvars likts uz detaļām, lai Igaunija un Latvija iegūtu vislabākos iespējamos nosacījumus militāro transportlīdzekļu iegādei gan cenas, gan piegādes ziņā. Iepirkums norisinājās sīvā konkurencē, piedalījās aptuveni desmit pretendenti, no kuriem trīs tika pasludināti par uzvarētājiem. Līdz piecām tonnām smagus transportlīdzekļus sāks piegādāt "Veho AS", bet kā uzvarētāji transportlīdzekļu kategorijā, kas sver vairāk nekā piecas tonnas, tika izraudzīti "Volvo Eesti AS" un "Scania Eesti AS".