Finanšu ministrijas grozījumi UIN likumā ir pretrunā ar Satversmi

Tāpat likumprojekta autori ignorē faktu, ka atšķirībā no bankām, nebanku patērētāju kreditēšanas pakalpojuma sniedzēji saviem produktiem nepiemēro mainīgo EURIBOR likmi. Sniedzot patērētājiem kreditēšanas pakalpojumus, nebanku kredītdevēji nodrošina fiksētu procentu likmi visā kredīta atmaksas periodā, neatkarīgi no izmaksu svārstībām, kas tiem rodas laika gaitā. Kopumā – nebanku patērētāju kreditēšanas sektors Latvijā šobrīd ir viens no visstingrāk regulētajiem Eiropā. Nedrīkst aizmirst, ka uz nebanku kreditētājiem joprojām attiecas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā (PTAL) noteiktie pakalpojuma cenas griesti. Attiecīgi EURIBOR rezultātā pieaugušās finansējuma izmaksas, patērētāju kreditētāji nepārnes uz patērētāju pleciem. Ja ECB realizētā procentu paaugstināšanas politika ir veicinājusi banku sektora peļņu, bankām neuzņemoties ne papildu riskus, nedz palielinot kreditēšanas apjomus vai kā citādāk attīstot savus pakalpojumus, tad nebanku patērētāju kreditētājiem šī politika ir tiešā veidā paaugstinājusi izmaksu bāzi un nav nesusi peļņas pieaugumu. Šāda situācija rodas, jo atšķirībā no kredītiestādēm, kas savu darbību finansē, cita starpā, arī no klientu noguldījumiem, nebanku kredītdevēji savu komercdarbību finansē no citiem finansējuma avotiem, tai skaitā bankām.