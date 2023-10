Spēcīgās vētras dēļ bez elektrības palikušas ap 18 000 mājsaimniecību

Savukārt, ja bojājums vēl nav reģistrēts, to var pieteikt digitāli "www.sadalestikls.lv". Skujiņš skaidro, ka tā tiks atslogots bojājumu pieteikšanas tālrunis, dodot iespēju to operatīvi sazvanīt bīstamās situācijās. Tāpat arī - redzot elektrības vados iegāztus kokus vai citus infrastruktūras defektus, to var pieteikt digitāli "www.sadalestikls.lv". Tas palīdzēs ātrāk identificēt bojājumu vietas un novērst to sekas.