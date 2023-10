Saeimas deputātu grupa palestīniešu Nacionālās padomes atbalstam apturējusi savu darbību

Vienlaikus Saeimas sekretārs Edvards Smiltēns (AS) raksta, ka aicina Saeimas deputātus paust skaidru nostāju un nekavējoties izstāties no Saeimas deputātu grupas palestīniešu Nacionālās padomes atbalstam. Saeimas Prezidijā saņemts abu frakcijas "Jaunā Vienotība" deputātu - Edmunda Jurēvica un Annas Rancānes - iesniegumi par izstāšanos no grupas.