Neuzķeries! Krāpnieki e-veselības vārdā izsūta maldinošas īsziņas

Krāpnieku izsūtītajās īsziņās iedzīvotāji tiek aicināti atvērt norādīto saiti un ievadīt datus - to nekādā gadījumā nedrīkst darīt, jo tādējādi krāpnieki piekļūs sensitīviem datiem.

Jau vēstīts, ka Latvijā augustā un septembrī kopumā no senioriem izkrāpti vismaz 30 320 eiro, informēja Valsts policijā (VP).

Policijā norāda, ka tā aizvien turpina saņemt iesniegumus no iedzīvotājiem, kas "uzķērušies" uz krāpnieciskām īsziņām, kas it kā sūtītas meitas vai dēla vārdā no nezināma telefona numura ar lūgumu nosūtīt ziņu saziņas lietotnē "WhatsApp". Vēlāk sarakstes laikā tiek prasīts pārskaitīt naudu.