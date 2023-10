Svarīgā imūnsistēma: Kur tā rodas un kā to iespējams stiprināt?

Jautājums par to, kā darbojas imūnsistēma, kur tā rodas un kā to stiprināt, cilvēkus interesējis jau vairākus gadu tūkstošus – līdz ar pirmajiem epidēmiju uzliesmojumiem Senajā Grieķijā tika novērots, ka, pārslimojot noteiktas slimības, pret tām veidojas rezistence. Izpratne par imūnsistēmu strauji attīstījās 20. gadsimta sākumā, kad vācu ārsts Roberts Kohs atklāja saikni starp mikroorganismiem un infekcijas slimībām, par ko 1905. gadā saņēma prestižo Nobela prēmiju. Šobrīd mēs zinām, ka mūsu ķermeni veido vairāk nekā 30 triljoni dažādu šūnu, un katrai no tām ir svarīga loma mūsu organisma funkcionēšanā, tostarp imūnsistēmas šūnām, kas pasargā mūs no kaitīgajām baktērijām, toksīniem un bojātu šūnu radītā apdraudējuma.