Drošības eksperts: Eiropas valstis pēdējos gados nav bijušas ciešas Izraēlas atbalstītājas

Komentējot to, vai karš Tuvajos Austrumos varētu aizēnot notikumus Ukrainā un vai Krievija šo situāciju varētu izmantot savā labā, Rostoks sacīja, ka Krievijas iespējas ir ierobežotas, un neko daudz tas karā ar Ukrainu nemainīs. Iespējams, Izraēla varētu prasīt palīdzību no ASV, kas, visticamāk, šo palīdzību arī sniegs, bet no Eiropas valstīm varētu būt tikai politisks atbalsts bez ļoti konkrētas un praktiskas palīdzības.