Latvijā maksimālais atļautais braukšanas ātrums no trešdienas ir 90 km/h

Tāpat kompānijā norāda, ka Vidzemes šosejas (A2) posmā no Rīgas līdz Siguldai, kur darbojas adaptīvā satiksmes vadība ar mainīgas informācijas ceļazīmēm, no pirmdienas, 16.oktobra, tiks atcelts maksimālais atļautais braukšanas ātrums 110 kilometri stundā.

Savukārt posmā no Rīgas robežas līdz Krogsilam un no Rīgas apvedceļa (A5) līdz Ķekavas apvedceļa trases beigām atļautais braukšanas ātrums būs līdz 90 kilometriem stundā.

Vienlaikus LVC atgādina, ka palielināts maksimālais atļautais braukšanas ātrums vasarā bija uz Tallinas šosejas (A1) no Baltezera līdz Ainažiem Saulkrastu apvedceļā, uz Daugavpils šosejas (A6) posmā no Salaspils līdz Ikšķilei, uz Jūrmalas šosejas (A10) posmā no Rīgas līdz Jūrmalai, kā arī uz valsts reģionālā autoceļa Tīnūži-Koknese (P80) posmā no Tīnūžiem līdz Koknesei.