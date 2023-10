Ko darīt, ja negaršo zivju eļļa? Atklāj jaunas garšas un formas

“Domājot par to, kā palīdzēt cilvēkiem ikdienā uzņemt nepieciešamo omega-3 daudzumu, ir svarīgi ņemt vērā to subjektīvās vajadzības. Mēs dzīvojam laikā, kurā var izvairīties no nepatīkamām sajūtām ārstniecībā un citās veselībai nozīmīgās procedūrās. Pēdējo gadu laikā ir būtiski paplašinājies arī zivju eļļas garšu un pat formu klāsts, lai ar komforta sajūtu uzņemtu rekomendēto omega-3 taukskābju daudzumu. Piemēram, kapsulu īpašā NO-FLUX tehnoloģija nodrošina, ka uzturvielas no kapsulas izdalās zarnās, nevis kuņģī tādēļ nav jūtama ne tikai zivju garša to lietošanas laikā, bet arī pēcgarša,” stāsta SIA ”Orkla Care” medmārketinga pārstāvis Andris Liepiņš.