Kam pievērst uzmanību, pērkot auto no ārzemēm?

Auto pircēji stereotipiski turpina sekot padomam, ka jāpērk tieši melni BMW no Vācijas. Tieši šā zīmola automašīnas joprojām ir pārliecinoši pirmajā vietā - to īpatsvars kopējā no ārvalstīm ievesto automašīnu tirgū veidojot 17,38%. Turklāt šogad pirkto lietoto auto apjoms kāpis par vēl 33,4%.