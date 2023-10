Krievija ierobežojusi Ukrainas pilsoņu ieceļošanu valstī no ES

Trešdien Krievija informējusi Ārlietu ministriju, ka tā ierobežo Ukrainas pasu turētāju ieceļošanu Krievijā no trešajām valstīm tikai līdz divām robežšķērsošanas vietām.

No 16.oktobra visi Ukrainas pasu turētāji, kas vecāki par 14 gadiem, drīkstēs ieceļot Krievijā no trešām valstīm tikai divās robežšķērsošanas vietās - Šeremetjevo lidostā, kas atrodas Maskavā, un mazākajā robežkontroles punktā uz Latvijas-Krievijas robežas - Vientuļos.

Krievijai Eiropā ir sauszemes robeža ar Latviju, Igauniju, Somiju, Norvēģiju, kā arī Lietuvu Karaļaučos. No Latvijas iebraukt Krievijā līdz šim varēja, izmantojot septiņus robežkontroles punktus. Pa sauszemi Krievijā no Igaunijas tāpat līdz šim varēja ieceļot pa septiņiem robežpunktiem. Iekļūt Krievijā no Somijas var pa vairāk nekā desmit sauszemes robežšķērsošanas punktiem, tikmēr Norvēģijā ir tikai viens šāds robežpunkts.