Pirmdien organizēs specreisu no Izraēlas uz Latviju

Viņa atzīmēja, ka ĀM sadarbībā ar nacionālo lidsabiedrību "airBaltic" un citām valstīm meklē iespējamos risinājumus Latvijas valstspiederīgo izceļošanai no Izraēlas. Līdz šim "airBaltic" ir individuāli uzrunājusi savus pasažierus un piedāvājusi alternatīvas lidojumu iespējas - citos datumos vai ar citām lidsabiedrībām.

ĀM preses sekretāre aicināja ņemt vērā, ka daudzas aviokompānijas atceļ plānotos lidojumus, tādējādi samazinoties iespējām ātri izceļot no valsts. Tāpēc ĀM ir aicinājusi Latvijas nacionālo aviokompāniju "airBaltic" veikt speciālu lidojumu maršrutā Rīga-Telaviva-Rīga, kas nodrošinātu iespēju atgriezties mājās tiem Latvijas valstspiederīgajiem, kas vēlas izbraukt no Izraēlas. Speciālo lidojumu ir plānots veikt pirmdien, 16.oktobrī.

Eglīte norādīja, ka saskaņā ar ĀM un Latvijas vēstniecības Izraēlā sniegto informāciju Izraēlā patlaban atrodas aptuveni 143 Latvijas valstspiederīgie, kuri meklē iespējas izceļot no valsts. Tā kā to Latvijas valstspiederīgo skaits, kuriem nepieciešama izceļošana, var nebūt pilnīgs, ĀM aicina Latvijas valstspiederīgos, kas vēlas no Izraēlas atgriezties Latvijā, sazināties ar ĀM Konsulārā departamentu pa diennakts tālruni +371 26 33 77 11 vai e-pasta adresi "palidziba@mfa.gov.lv".