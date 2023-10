"Porsche" un "Duotone" prezentē kaitošanas ar "Porsche 917/20" jeb "Rozā cūkas" dizainu

"Porsche" vēsturisko auto izstāde Rīgas Motormuzejā "Sapņu vadīti: "Porsche" un Anatola Lapiņa stāsts: jeb latvietis, kurš lika cūkām lidot" notiek no 22. septembra līdz 15. oktobrim (ieskaitot).

Anatols Lapiņš (1931–2012) bija viens no četriem vācu luksusa sporta automobiļu ražotāja "Porsche" galvenajiem dizaineriem. Uzņēmumā viņš strādāja no 1969. līdz 1988. gadam, tas sakrita arī ar brīdi, kas "Porsche" bija tā dēvētā "transaxle" ēra. Viņa vadībā tapa arī 928. modelis, kas 1976. gadā saņēma prestižo Eiropas gada auto balvu, un līdz šai dienai tas ir vienīgais sporta auto, kas to ir saņēmis.