Ukraina neveicina un neatbalsta Ukrainas pilsoņu došanos uz Krievijas teritoriju, norāda vēstniecība

Vēstniecībā skaidro, ka Ukrainas pilsoņi ceļo uz Krieviju no trešajām valstīm, īpaši no Eiropas Savienības teritorijas. Tie ir individuāli gadījumi - daži atgriežas mājās tajās Ukrainas teritorijās, kuras uz laiku bija okupējusi Krievija, daži dodas pēc saviem radiniekiem, kuri nav atstājuši uz laiku okupētās teritorijas un nevēlas saņemt Krievijas pasi.

"Iemesli, kāpēc ukraiņi dodas uz Krieviju ir dažādi, taču tie visi ir personiski. Ukraina neveicina un neatbalsta Ukrainas pilsoņu došanos uz Krievijas teritoriju. Gluži pretēji, tā aicina ukraiņus atturēties no jebkādiem braucieniem uz Krieviju, savukārt tos, kuri atrodas šajā valstī, Ukraina aicina nekavējoties to atstāt," norāda Ukrainas vēstniecība Latvijā.

TVNET jau rakstīja, ka Ministru kabinets ceturtdien, 12.oktobrī, ārkārtas sēdē nolēma no 16.oktobra apturēt Latvijas un Krievijas robežas Pededzes un Vientuļu robežšķērsošanas vietu darbību.

Rīkojums pieņemts saistībā ar Krievijas pieņemto lēmumu no šī gada 16.oktobra Ukrainas pasu turētājiem ļaut ieceļot Krievijā no trešajām valstīm tikai divās robežšķērsošanas vietās - caur Šeremetjevas starptautisko lidostu Maskavā, Krievijā, un caur Vientuļu robežšķērsošanas vietu uz Latvijas un Krievijas robežas, kas ir viens no mazākajiem robežšķērsošanas punktiem uz Eiropas Savienības (ES) un Krievijas robežas.