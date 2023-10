Padomā divreiz! Izraēlas–palestīniešu konflikts ietekmē ceļojumus uz citām reģiona valstīm

Oficiālā informācija par drošības situāciju Ēģiptē

Latvijas Ārlietu ministrija atzīmē, ka Ēģiptē joprojām notiek periodiski teroristu uzbrukumi. Ārlietu ministrija aicina ceļotājus izvairīties no reliģisku vietu apmeklēšanas reliģisko svētku laikā, kā arī aicina sekot valsts un tiesībsargājošo iestāžu norādījumiem, un plašsaziņas līdzekļos sniegtajai informācijai.

Drošības situācija dažādos Ēģiptes reģionos ir atšķirīga, valstī pastāv terorisma draudi. Iespējami uzbrukumi tūristiem, tostarp pludmalēs un citās atpūtas zonās. Ārlietu ministrija aicina Latvijas valstspiederīgos nekavējoties pamest vietas, kur vērojama cilvēku pulcēšanās, tostarp arī demonstrācijas pie ārvalstu vēstniecībām.

Ministrija aicina izvairīties no individuālas ceļošanas pa sauszemi visā valsts teritorijā, jo īpaši no došanās uz attāliem apgabaliem Sahāras tuksnesī. No 2023. gada janvāra tūristiem Ēģiptē, izmantojot publisko transportu, ieviesta prasība veikt samaksu par pakalpojumu (piemēram, vilciena biļetes pirkums) USD vai EUR valūtā. Ceļotāji aicināti nodrošināties ar nepieciešamo skaidras naudas apmēru, lai izvairītos no nepatīkamām situācijām.

Ārlietu ministrija stingri iesaka plānot ceļojumu un ekskursijas Ēģiptes teritorijā, izmantojot uzticamas tūrisma aģentūras, jo tās tūrisma maršrutus saskaņo ar atbildīgajām varas iestādēm. Ņemot vērā nestabilo drošības situāciju reģionā un Ēģiptes noteiktos pārvietošanās ierobežojumus valsts teritorijā, Ārlietu ministrija aicina neapmeklēt teritorijas 50 km attālumā no robežas ar Lībiju un Sudānu, izņemot tūrisma objektus Abu Simbelā. Ņemot vērā Ēģiptes armijas īstenoto pretterorisma operāciju, Ārlietu ministrija stingri aicina ceļotājus neapmeklēt Sīnāja pussalas ziemeļdaļu.