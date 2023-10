Tālruņos ar jaunākajām Android versijām vairs nevar lejupielādēt VID lietotni "Attaisnotie izdevumi"

VID sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Inita Kabanova 360TV “ZIŅnešiem” skaidro: “Jaunajām versijām ir dažādas jaunas iespējas, kuras aplikācija šobrīd vēl nevar izmantot. Līdz ar to sistēma neļauj to lejuplādēt, jo nevarēs pilnvērtīgi izmantot to, kas jaunajā telefonā ir. Tāpēc jā, lietotnei vajadzētu atjauninājumu.”