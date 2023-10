Virs bijušās Stepanakertas pacelts Azerbaidžānas karogs

Azerbaidžānas prezidents Ilhams Alijevs pēc Azerbaidžānas militārās operācijas un etnisko armēņu tālākas masveida izceļošanas no kalnu Karabahas reģiona, piedalās karoga pacelšanas ceremonijā. 2023. gada 15. oktobrī, Aghdara pilsētā, ko armēņi dēvē par Marakertu.

Foto: PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN/via REUTERS