NOSKATIES ⟩ "Pasažieru vilciens" pērk elektrību no valdes priekšsēdētāja brālim piederoša uzņēmuma

Savukārt "Pasažieru vilciena" valdes priekšsēdētājs Rodžers Jānis Grigulis skaidroja, ka uzņēmums iepriekš interesējies Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā (SPRK) par iespēju pašam rīkot elektroenerģijas iepirkumu, taču norādīts, ka tas neesot iespējams. "Mēs labprāt to vēlētos, bet šobrīd tehniski ierobežojumi mums neļauj to izdarīt," viņš sacīja.

Tāpat Rodžers Jānis Grigulis pauda, ka iespējamo interešu konfliktu viņš apzinājies, tāpēc līgumu par elektrības pirkšanu no "Latvijas dzelzceļa" parakstījušas citas uzņēmuma amatpersonas. "Tad, kad uzzinājām, ka potenciāli varētu būt uzvarētājs, kurā ir mana radniecība, par to es savlaicīgi informēju gan padomi, gan valdi, un es atturējos pieņemt jebkurus lēmumus, kā arī neparakstīju nevienu no līgumiem," viņš skaidroja.