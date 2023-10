VIDEO ⟩ "Viņš sāka braukt vēl ātrāk!" Fūre sadauza vieglo auto un aizbrauc no notikuma vietas

"No turienes brauca smagās automašīnas. Attālums no vienas līdz otrai bija ap 70 metriem. Viena no tām sāka pārkārtoties un labo joslu. Tur biju es. Mani sāka spiest tāds metāla aizsargs, kāds ir smago automašīnu piekabēm. Viņš mani piespieda un aizbrauca. Man ir tāds stress, ka es pat neiegaumēju mašīnas numura zīmi. Redzēju tikai, ka liela, balta fūre," stāstīja sieviete.