Uzņēmums “Atvadas” Rīgā atvēris Centrālo apbedīšanas namu

Agrāk vai vēlāk katram no mums dzīvē nākas saskarties ar apbedīšanas pakalpojumu nepieciešamību, jo nāve, tāpat kā piedzimšana, ir dabīga dzīves sastāvdaļa. Tāpēc dīvaini, ka pie mums Latvijā šī pakalpojumu sfēra pagaidām bijusi pabērna lomā. Tie ir jautājumi, par kuriem nemēz daudz runāt, un, saskaroties ar kāda tuvinieka bēru organizēšanu, pēc to norises cenšas jo ātrāk piedzīvoto aizmirst. Taču kā padarīt šo grūto brīdi tuviniekiem vieglāku? Par to savā jaunajā apbedīšanas pakalpojumu kompleksā gādā uzņēmums “Atvadas”. Mūsdienīgais, gaismas pielietais nams nav pat salīdzināma ar savu laiku nokalpojušām telpām. Apbedīšanas komplekss iekārtots plašās telpās modernā divstāvu ēkā, kuras fasādi un iekštelpu apdari grezno stikls un marmors. Šeit atrodoties, vienuviet var atrisināt it visus ar bērēm saistītos jautājumus.