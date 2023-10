Tiešraide 11:00 ⟩ Šogad otro reizi apbalvos ceļu satiksmei drošākās pašvaldības

Saskaņā ar Ceļu satiksmes drošības direkcijas datiem par pagājušo gadu, ceļu satiksmes negadījumos tika ievainoti 3600 cilvēki, no kuriem 1517 bija mazaizsargātie ceļu satiksmes dalībnieki, smagi ievainoti tika 428 cilvēki, no tiem 223 mazaizsargātie, bet bojā gājuši – 113, no tiem teju puse jeb 55 bijuši mazaizsargātie ceļu satiksmes dalībnieki.