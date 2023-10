EP pieņēmis ilgtermiņa risinājumu Ukrainas finansēšanai

Ukrainas mehānisms ir daļa no pašlaik notiekošās ES daudzgadu budžeta pārskatīšanas. Budžetā ir jāievieš korekcijas, jo to ir ievērojami izsmēlušas daudzās krīzes, kas norisinājušās kopš 2021.gada. EP deputāti uzstāj, ka par mehānismu un arī par pārskatīto budžetu būtu jāvienojas pēc iespējas ātrāk, jo šobrīd palīdzība Ukrainai no 2024.gada nav paredzēta. Jaunais mehānisms būtu jāiekļauj arī nākamā gada budžetā, kas tiks apspriests novembrī.