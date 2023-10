Baidens uzskata, ka pie sprādziena Gazas slimnīcā vainojami palestīniešu kaujinieki

Īsi pirms plkst.11 Prezidenta lidmašīna "Air Force One" nosēdās Ben Guriona lidostā, kur Baltā nama saimnieku personīgi sagaida Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu .

"Vakardienas sprādziens Gazas slimnīcā mani dziļi skumdina un izsauc niknumu. Balstoties uz to, ko esmu redzējis, izskatās, ka to pastrādāja otra komanda, nevis jūs. Bet ir daudz cilvēku, kuri par to nav tik pārliecināti. Tāpēc mums pie tā būs jāstrādā," sacīja ASV prezidents.