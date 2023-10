Noskaties ⟩ Daugavpilī no rūpnīcas uz sliedēm pārcelts pirmais jaunais tramvajs

Ekrānuzņēmums no video

Foto: Ekrānuzņēmums no video

Pirmais tramvajs, kas pēc SIA "Daugavpils satiksme" (iepriekš - AS "Daugavpils satiksme") pasūtījuma tika izgatavots AS "Daugavpils lokomotīvju remonta rūpnīca", pārcelts no rūpnīcas uz sliedēm, informēja pašvaldībā.