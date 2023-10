Satelītattēli atklāj, ka okupanti pie Krasnohorivkas zaudējuši vairāk nekā 60 tehnikas vienības

Satelītattēlu analīze liecina par vairāk nekā 60 smagi bojātiem un iznīcinātiem Krievijas tankiem un bruņotiem transportlīdzekļiem, kas galvenokārt koncentrēti ap Krasnohorivkas apgabalu, kas atrodas uz rietumiem no Krievijas okupētās Doneckas pilsētas un netālu no viena no karstākajiem punktiem frontes līnijā - Avdijivkas.