Neraugoties uz saspringto ģeopolitisko situāciju, "Tez Tour" ceļojumus uz Ēģipti vēl neatcels

"Tāpat mēs ievācam informāciju no mūsu ofisiem citās valstīs un analizējam cita veida informāciju, kas ir gan publiski pieejama, gan ar konfidenciāla, lai pieņemtu savus lēmumus," uzvēra Paļgovs.

"Mēs nevaram atcelt reisus, ja nav tiešu aizliegumu ceļot, jo cilvēki, kas vēlas doties atpūsties, to vienkārši nesapratīs," komentēja Paļgovs. Viņš arī apliecināja, ka, ja būs jebkādi drošības riski, vai aizliegums no ĀM nedoties uz Ēģipti, "Tez Tour" nekavējoties pieņems atbilstošus lēmumus, tostarp atcels ceļojumus, izvedīs tūristus no valsts, kā arī nepieciešamības gadījumā apturēs tūrisma programmu pavisam.