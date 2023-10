"Bloomberg": ASV un Izraēla runā par Gazas nākotni

Turklāt tam būs nepieciešama uzticība no Izraēlas puses, bet jau šobrīd jaušams šādas uzticības deficīts, "Bloomberg" citē ekspertu.

Kā teikuši aģentūras sarunbiedri, debates ir sākuma stadijā un to rezultāts lielā mērā būs atkarīgs no Izraēlas sauszemes operācijas sekmēm.

Kā apgalvojuši "Bloomberg" un izdevuma "The Times of Israel" avoti, ASV un to sabiedrotie cenšas panākt sauszemes uzbrukuma atlikšanu, lai vairāk cilvēku varētu pamest Gazu un lai varētu turpināties sarunas par ķīlnieku, kuru vidū ir arī ārzemnieki, atbrīvošanu.