Latvija sniegs finansiālu palīdzību Armēnijai un Moldovai

Pērn 24.februārī Krievijas sāktās agresijas pret Ukrainu rezultātā Moldovā ieplūda liels Ukrainas bēgļu skaits, kā arī tā sastapās ar negatīvu ietekmi uz valsts drošību un ekonomiku. Moldova, kam ir viens no zemākajiem iekšzemes kopprodukta rādītājiem Eiropā, 2022.gadā piedzīvoja 34% inflāciju un ekonomikas sarukšanu par 6,5%.

Tā kā Moldova importē 78% no patērētajiem energoresursiem no ārvalstīm, Krievijas agresija un tās piekoptā enerģētiskā šantāža Moldovā izraisīja arī lielāko un nopietnāko enerģētikas krīzi Moldovas vēsturē. To izraisīja galvenokārt trīs faktori.