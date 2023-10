Sievieti no dzīvokļa neizlika nenokārtota valodas eksāmena dēļ

Interneta platformā X (iepriekš Twitter) vairāk nekā pusmiljons lietotāju redzējuši video, kurā it kā esot noflmēta kādas gados vecas rīdzinieces izlikšana no mājokļa nenokārtota valsts valodas eksāmena dēļ. Tie ir meli. Sievieti no dzīvesvietas izliek pēc tiesas sprieduma īres tiesību lietā, un tam nav nekādas saistības ar valodas pārbaudi un uzturēšanās atļauju Latvijā.