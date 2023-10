Pirmoreiz notiks starptautisks bārddziņu konkurss Barber Battle Vol. 1 Latvia!

Čehijā “Barber Battle” notiek jau četrus gadus, bet šogad, lai veicinātu bārddziņu un frizieru kopienas starptautiskos kontaktus, sacensību organizētāji to rīko arī citās valstīs. Sacensības jau ir notikušas Horvātijā un Bulgārijā, un tagad ir kārta Latvijai.

Labākos frizierus katrā kategorijā un arī kopvērtējumā noteiks izcili Čehijas frizieri – absolūtais “Barber Battle 2022” uzvarētājs frizieris Jakubs Jānošs (Jakub Janoš), "Royal Barber & Shop" īpašnieks Roberts Kellners (Robert Kellner) un frizieris kolorists, lektors Bobs Kubesa (Bob Kubesa). Visu kategoriju pirmo trīs vietu ieguvēji un absolūtais uzvarētājs saņems kausus, diplomus un vērtīgas sponsoru balvas no “BarberKo”, “Olivia Garden”, “Royal BarberShop”, “Barber School”, “Dr K Soap Company” un vēl citas balvas. Vairāk par konkursu: www.barberbattle.lv

Aizraujoši notikumi uz trīs skatuvēm būs visās izstādes dienās! Vairāk nekā 40 profesionālie konkursi frizieriem, vizāžistiem, manikīra, spa, skropstu un uzacu meistariem, meistarklases, semināri, diskusija par mākslīgo skaistumu un četras konferences – to visu no 3. līdz 5. novembrim Ķīpsalā piedāvās Baltijas vērienīgākā skaistumkopšanas izstāde “Baltic Beauty 2023”. Ar jaunākajiem kosmētikas produktiem, tehnoloģijām, procedūrām un darba metodēm prezentēs vairāk nekā 300 uzņēmumu no 13 valstīm. Nāc uz izstādi, iepazīsti jaunumus, izdevīgi iepērcies, vēro aizraujošus konkursus un iedvesmojies! Vairāk par izstādi: www.bt1.lv/bb