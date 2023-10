Mākslīgā skaistuma patiesā seja – vērtīga diskusija izstādē “Baltic Beauty 2023”

Šķiet, lāzerepilācija ir viena no vispopulārākajām procedūrām, ko iecienījušas kā sievietes, tā vīrieši, lai atbrīvotos no liekajiem matiņiem. Proporcionāli procedūras popularitātei, it sevišķi vasarās, kad ir vispievilcīgākas cenas, pieaug interesentu skaits, kam pēc lāzerepilācijas izveidojas reāls ādas apdegums un parādās pigmenta plankumi. Viens no cēloņiem – aptuveni nedēļu pirms un nedēļu pēc procedūras nedrīkst atrasties saulē. Bet klients bieži vien to ignorē, vai arī nemaz par to netiek informēts. Katrai procedūrai ir savs ieteicamais laiks! Pirms to veic, laicīgi noskaidro visu, kas ir jāievēro pirms un pēc.