Jumta apkopes nozīme mājas drošībai un ilgmūžībai

Teknēs un notekcaurulēs mēdz krāties lapas, skujas un citi netīrumi, kas aizsprosto tekni un notekcaurules. Tādēļ ļoti būtiski ir tās iztīrīt, lai nodrošinātu netraucētu ūdens novadīšanu no jumta. Pretējā gadījumā lietus ūdeņiem nav kur palikt un tie plūst pāri, bojājot ēkas fasādi.

Pie jumta apkopes darbiem vēl būtu jāpiemin sniega tīrīšana no jumta. Ja ir uzkrājusies bieza sniega sega un to ir nepieciešams notīrīt no jumta, tad, lai nesabojātu jumta pārklājuma virsmu tīrīšanas laikā, ieteicams atstāt uz jumta nelielu sniega kārtu.