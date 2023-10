Dzīve bez tehnoloģijām: ko par to domā mūziķis Aivo Oskis

Iespējams, ka paņemt pauzīti no sociālo mediju lietošanas un telefona būtu labi, atrastos laiks kādiem jauniem hobijiem, taču jāatzīst, ka ierīces ir liela daļa no mana tēla un darba. Es izmantoju Galaxy ekosistēmas produktus un atzinīgi novērtēju to kvalitāti. Līdzās Galaxy Fold5 un Galaxy Buds2 Pro bezvadu austiņām, mans sabiedrotais ir arī viedpulkstenis Galaxy Watch6 Classic. Es aktīvi sekoju līdzi noietajiem soļiem un miega rādītājiem. Esmu uzsācis sacensību ar sevi, ja vienu dienu nostaigāju 10 tūkstošus soļus, tad nākamajā vēlos noiet tikpat vai vairāk. Soļus krāju gan ejot pastaigās, gan sporta zālē, gan tautas deju nodarbībās. Tādēļ, tomēr saku nē – nav iespējams dzīvot bez gadžetiem, tehnoloģijas tomēr ir pārāk liela daļa no manas ikdienas, lai tā vieglu sirdi varētu sākt dzīvot bez tām. Turklāt tās paver tik daudz jaunu iespēju. Galvenais izmantot tās jēgpilni un velīt laiku sev un tuvajiem arī bez digitālās pasaules klātbūtnes.